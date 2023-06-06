Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu mu istiyor?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın birçok ünlü isim tribünden takip etti. Bu isimlerin arasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası da yer aldı. Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu mu istiyor?