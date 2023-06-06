Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu mu istiyor?
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın birçok ünlü isim tribünden takip etti. Bu isimlerin arasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası da yer aldı. Peki, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu mu istiyor?
Galatasaraylı olduğu bilinen dünyaca ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında tribündeydi. Baba Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu görsel Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ancak milli futbolcu geçen gün verdiği demeçte Inter ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklamıştı. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı gelecek?
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçında ve sonrasındaki kutlamalarda tribünde yer aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan baba Çalhanoğlu'na mesaj yağdı.
HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A MI GELECEK?
Hakan Çalhanoğlu, geçen gün Inter ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Milli futbolcu, İtalyan devi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.