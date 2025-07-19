Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, kulüpler transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun liderliğinde iddialı bir kadro oluşturmak için adımlar atıyor. Taraftarlar ise son gelen bir haberle büyük heyecan yaşıyor. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'yle mi anlaştı? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

SERHAT AKIN'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, sosyal medyada attığı flaş bir mesajla gündemi salladı. "Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'mize hayırlı olsun!" ifadelerini kullanan Akın, transfer dedikodularını alevlendirdi. Bu açıklama, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GÜNCEL DURUMU

Inter Milan'ın Türk yıldızı ve milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, uzun süredir Süper Lig kulüplerinin hedefinde. 31 yaşındaki oyun kurucu, İtalya'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da Inter'in yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferi gündeme gelebilir.

SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİ VE TÜRKİYE İSTEĞİ

Son dönemde Al Hilal'in Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 20 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Ancak milli futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı konuşuluyor. Bu durum, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında büyük merak uyandırıyor.

GALATASARAY FAKTÖRÜ

Hakan Çalhanoğlu'nun adı, son dönemde Galatasaray'la da anılıyor. Süper Lig'in iki devinin transfer yarışına girmesi, oyuncunun geleceğiyle ilgili spekülasyonları artırıyor. Taraftarlar, milli yıldızın hangi takımda forma giyeceğini sabırsızlıkla bekliyor.