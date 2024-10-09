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Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor?

Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor?
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Inter ve milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hakan, transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda Türk futbol tarihine geçecek. Peki, Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor?

Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih yeniden devreye girdi. Yaz transfer döneminde transferi bitiremeyen Alman devi, Hakan için yeni bir teklif hazırlıyor. Gençleşme planı olan Inter ise 30 yaşındaki orta sahayı 50 milyon euroya bırakmaya sıcak bakıyor. Hakan, Çalhanoğlu, transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda tarihe geçecek. Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor?

HAKAN ÇALHANOĞLU BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

İtalyan basınında yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Bayern Münih'in milli futbolcu için bir kez daha devreye gireceği belirtildi. Alman devinin sezon başında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edememesi üzerine Joao Palhinha'yı renklerine bağladığı fakat Portekizli orta sahadan memnun olunmadığı hatırlatıldı.

Inter'in sahiplerinin takımı gençleştirmek istediği ve 30 yaşına gelen Hakan Çalhanoğlu'nun iyi bir teklif karşısında gönderilebileceği vurgulandı. Yine haberde İtalyan ekibinin 50 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transfere ikna olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu, "Transferine en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek. Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 8 maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Inter ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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