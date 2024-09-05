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Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday mı oldu?

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İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or listesinde yer aldı. Gelişme sonraı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday mı oldu, merak edildi.

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi. Milli yıldız, 30 kişilik listede tek Türk olarak dikkat çekerken, Real Madrid'de top koşturan 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler de Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı. Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday mı oldu?

HAKAN ÇALHANOĞLU, BALLON D'OR'A ADAY MI?

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülün adayları belli oldu. Milli yıldızımı Hakan Çalhanoğlu da 30 kişilik listede kendine yer buldu.

İşte listede açıklanan isimler şu şekilde;

• Hakan Çalhanoğlu

• Jude Bellingham

• Ruben Dias

• Fede Valverde

• Phil Foden

• Emiliano Martinez

• Erling Haaland

• Nico Williams

• Granit Xhaka

• Artem Dovbik

• Toni Kroos

• Vinicius Junior

• Dani Olmo

• Florian Wirtz

• Martin Odegaard

• Mats Hummels

• Rodri

• Declan Rice

• Vitinha

• Cole Palmer

• Dani Carvajal

• Lamine Yamal

• Bukayo Saka

• William Saliba

• Kylian Mbappé

• Lautaro Martinez

• Ademola Lookman

• Antonio Rüdiger

• Grimaldo

ARDA GÜLER DE TROPHY ÖDÜLÜNE ADAY

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler de Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy adayları arasında yer aldı.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

• Pau Cubarsi-Barcelona

• Alejandro Garnacho-Manchester United

• Karim Konate-Salzburg

• Kobbie Mainoo-Manchester United

• Mathys Tel-Bayern Münih

• Lamine Yamal-Barcelona,

• Zaire - Emery-Paris Saint-Germain

• Joao Neves-Paris Saint-Germain

• Savinho-Manchester City

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A

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