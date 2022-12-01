Hakan Çalhanoğlu Arsenal'e mi gidiyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takıma gidecek? Hakan Çalhanoğlu Arsenal'e mi gidecek?

Premier Lig ve Avrupa Ligi'nde yolunda doludizgin devam eden Arsenal, iki yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İngiliz devi, Ajax'tan Kudus ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor. Futbolseverler ise Hakan Çalhanoğlu Arsenal'e mi gidiyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takıma gidecek? Hakan Çalhanoğlu Arsenal'e

Hakan Çalhanoğlu Arsenal'e mi gidiyor? sorusu gündemde yer alıyor. Bu sezon Premier Lig'de fırtınalar estiren Arsenal, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Arsenal'e mi gidiyor? Hakan Çalhanoğlu hangi takıma gidecek? İşte detaylar...

HAKAN ÇALHANOĞLU ARSENAL'E Mİ GİDİYOR?

Bu sezon Premier Lig'de fırtınalar estiren Arsenal, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu. Milli futbolcuyu yakından takip eden İngiliz devinin transferi 30 milyon euro maliyetle bitirebileceği belirtiliyor. Inter Live'da yer alan habere göre Arsenal, Inter'de başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. Londra temsilcisinin transferi 30 milyon euroya bitirebileceği belirtildi. Milli futbolcunun performansından oldukça memnun olan Inter'in ise Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmaya niyeti yok. İtalyan devi, 2024 yılında sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcunun mukavelesini uzatmak istiyor.