Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 20. dakikasında Rumen hakem István Kovács kırmızı kartına başvurdu. Hakan Çalhanğolu golü izleme linki HD!

HAKAN ÇALHANĞOLU GOLÜ İZLEME LİNKİ VAR MI?

A Milli Takımımızın Çekya ile karşı karşıya geldiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında rakibimiz 10 kişi kaldı. 11. ve 20. dakikalarda yaptığı fauller sonrası iki sarı karttan kırmızı kart gören Çek futbolcu Antonin Barak, takımını kalan dakikalar için yalnız bıraktı.

Çekya'da 11. dakikadan sarı kartı bulunan Antonin Barak, bundan yalnızca 9 dakika sonra milli futbolcumuz Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Rakibimiz Çekya, bundan sonraki dakikalarda 1 kişi eksik oynayacak.

Hakan Çalhanoğlı 51. dakikada gol attı.

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