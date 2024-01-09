Hakan - Bozok kavga mı etti? Hakan - Bozok olayı ne?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'te 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. GÖrntülerde Hakan ve Bozok kavgası dikkatleri çekti. Acun Ilıcalı'nın "Alın bunu" sözleri sonrası Hakan - Bozok kavga mı etti? Hakan - Bozok olayı ne, araştırıldı.

HAKAN BOZOK KAVGAMI ETTİ?

Fragmanda hakan ve Bozok arasında yaşanan gerilim sonrası Acun Ilıcalı "Alın bunu, alın bunu" diyerek müdahele ettiği görülüyor. Ancak olayla ilgili henüz detaylar netleşmedi. Sayamızı takip edebilirsiniz.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya