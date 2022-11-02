Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav kaç yaşında, nereli? Hakan Boyav hayatı ve biyografisi!

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HAKAN BOYAV KİMDİR?

Hakan Boyav 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de doğan Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır. Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.