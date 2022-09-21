Hakan Balta'nın eşi kim? Hakan Balta'nın eşi Derya Balta kimdir?
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Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hayatı merak konusu oldu. Peki, Hakan Balta'nın eşi kim? Hakan Balta'nın eşi Derya Balta kimdir? İşte detaylar...
Milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Derya Balta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sessizliğini bozdu. İddiaları yalanlayarak konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen Derya Balta'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Hakan Balta'nın eşi kim? Hakan Balta'nın eşi Derya Balta kimdir? Detaylar haberimizde...
HAKAN BALTA'NIN EŞİ KİM?
Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dır. Derya Balta, 2008 yılında milli futbolcu Hakan Balta ile dünyaevine girmiştir. İki erkek çocuğu olan Balta blog sayfasında yazılar yazmaktadır.
HAKAN BALTA'NIN EŞİ DERYA BALTA KİMDİR?
Derya Balta, Almanya doğumludur. 2008 yılında milli futbolcu Hakan Balta ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten 2 erkek çocukları dünyaya gelmiştir.