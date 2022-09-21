Hakan Balta'nın eşi kim? Hakan Balta'nın eşi Derya Balta kimdir?

Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hayatı merak konusu oldu. Peki, Hakan Balta'nın eşi kim? Hakan Balta'nın eşi Derya Balta kimdir? İşte detaylar...