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Hakan Balta kimdir? Hakan Balta kaç yaşında, hangi takımlarda oynamıştır?

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Hakan Balta kimdir? Hakan Balta kaç yaşında, hangi takımlarda oynamıştır?

Hakan Balta kimdir? Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Balta, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından sporseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Hakan Balta kimdir? Hakan Balta kaç yaşında, hangi takımlarda oynamıştır?

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Bir dönem hem A Milli Takım, hem de Galatasaray'da oynadığı oyun ile büyük beğeni toplayan Hakan Balta, son dönemde sporseverler tarafından araştırılmakta. Sol bek ve stoper olarak uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eden eski futbolcu ile ilgili sporseverler en çok Hakan Balta kimdir? Hakan Balta kaç yaşında, hangi takımlarda oynamıştır? sorularını aratmakta. İşte Hakan Balta ile ilgili detaylar.

Hakan Kadir Balta 23 Mart 1983 yılında Berlin, Almanya'da doğmuş, defans mevkiinde görev almış Türk eski millî futbolcudur.

23 Mart 1983 yılında doğan Hakan Balta, 2022 itibarıyla 39 yaşındadır.

Hakan Balta kariyeri boyunca Hertha Berlin, Manisaspor, Galatasaray'da forma giymiştir. Ayrıca 50 kez A Milli Futbol takımının formasını giymiştir.

HAKAN BALTA ŞU ANDA NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Balta, Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne getirildi.

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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