Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hakan Aydın geliyor. Peki, Hakan Aydın kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

Hakan Aydın kimdir merak ediliyor. Peki, Hakan Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Hakan Aydın'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

HAKAN AYDIN KİMDİR?

Hakan Aydın 1978 İstanbul doğumludur. Hakan Aydın İşletme mezunudur. Birçok dizi ve filmde rol alan Hakan Aydın İşletme bölümünden sonra Turizm Otelcilik ardından da Reklamcılık bölümlerini bitirdi. Kefaret dizisinde rol alan Hakan Aydın EDHO'da Orhan karakterini canlandırmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hakan Aydın'ın İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır.

Rol aldığı yapımlar: