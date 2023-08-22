İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aran'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hakan Aran kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Hakan Aran ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hakan Aran geliyor. Peki, Hakan Aran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HAKAN ARAN KİMDİR?

Hakan Aran 1968 Antakya doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hakan Aran Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamış olup halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bankacılık doktorası yapmaktadır.

1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olarak atanmış, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiş ve operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev almıştır. 1 Nisan 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası'nın 17. Genel Müdürü olarak atanan Hakan Aran, aynı zamanda Kredi Komitesi, İnsan Kaynakları Komitesi ve Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanlığı ile Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.