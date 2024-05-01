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HAK-İŞ Taksim'de 1 Mayıs anması düzenledi

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HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak anma düzenledi. Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, emekçilerin birlik ve mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

HAK-İŞ Taksim'de

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Kazancı Yokuşuna karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı

İSTANBUL - HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kazancı Yokuşuna karanfil ve Taksim'e çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan," Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır, bütün alanları bizim alanlarımızdır. Emekçilerin birlik, mücadelesinin sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Kazancı Yokuşu'na geldi. Önce Kazancı yokuşuna gelen grup, 1977 yılında Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Meydanı'na yürüyerek çelenk bıraktı.

Burada açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, " Bu meydan 1977 yılının 1 Mayısı'nda bazı hainle planlar sonucu meydanda ki emekçiler bu yokuştan aşağıya giderken önlerine çıkartılan kamyon bu alanı kapatmış emekçilerin büyük bir bölümü ezilerek hayatlarına son verilmiştir. Bu acı ve hala faillerinin bulunamadığı 1 Mayıs 1977 katliamının hesabının sorulamaması hepimizi üzmektedir. HAK-İŞ olarak her yıl bu meydan da bu yokuşta 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. Bura da önce anmamızı yapacağız. Karanfillerimizi bırakıp sonra anıt önüne çelengimizi koyup Kocaeli'deki miting alanımıza gideceğiz. Emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tekrar hatırlatıyorum. Emekçilerin birlik, mücadelesinin sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Taksim Meydanı'nda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Arslan, "Bugün bütün meydanlı Taksim meydanı, bütün alanları 1 Mayıs alanı olarak gördüğümüz için uzun zamandır Türkiye'nin her bölgesinde birlik mücadele ve dayanışma gününü bir şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. HAK-İŞ olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır, bütün alanları bizim alanlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kazancı Yokuşu Mahmut Arslan 1 Mayıs Taksim Emekçi Genel Politika Güncel Haberler

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