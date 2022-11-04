Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülke olan Haiti'nin nerede olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Haiti nerede? sorusu aratılıyor. Peki, Haiti nerede? Haiti hangi kıtada? Haiti nüfusu kaç?

Haiti nerede? sorusu gündemde. Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülke olan Haiti'nin nerede olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Haiti nerede? sorusu aratılıyor. Peki, Haiti nerede? Haiti hangi kıtada? Haiti nüfusu kaç? İşte merak edilenler...

HAİTİ NEREDE?

Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Yüz ölçümü 27.750 km² olan ülkenin nüfusu 10 milyon (2009), başkenti Port-au-Prince'tir.

Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir ve yönetiminde bir anarşi durumu hâlen devam etmektedir.