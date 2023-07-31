Hainan Havayolları, Shenzhen ile Milano arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlatacak

Hainan Havayolları, Eylül ayında Çin'in Shenzhen kenti ile İtalya'nın Milano kentini birbirine bağlayan yeni bir direkt uçuş rotası başlatacak. Haftada üç gidiş-dönüş seferi yapılacak olan bu yeni havayolu hizmeti, Çin ve İtalya arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimi destekleyecek.

HAİKOU, 31 Temmuz (Xinhua) -- Hainan Havayolları, Eylül ayında Çin'in Shenzhen kenti ile İtalya'nın Milano kentini birbirine bağlayan yeni bir direkt uçuş rotası başlatacak.

Hainan Havayolları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni havayolu hizmetinin 20 Eylül'de başlayacağını ve Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gidiş-dönüş seferi yapılacağını bildirdi.

Söz konusu rota, Chongqing-Roma ve Shenzhen-Roma seferlerinin ardından Hainan Havayolları'nın Çin ve İtalya arasında gerçekleştireceği üçüncü direkt uçuş rotası olacak.

Havayollarından yapılan açıklamada, yeni uçuş rotasının iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşimi destekleyeceği vurgulandı.