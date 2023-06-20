Hainan Havayolları, Auckland ile Shenzhen arasındaki uçuşları yeniden başlattı

Çin menşeli Hainan Havayolları, Yeni Zelanda'nın Auckland kenti ile Çin'in Shenzhen kenti arasındaki düzenli uçuş faaliyetini yeniden başlattı. Havayolları, mevcut durumda Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez Auckland'dan Shenzhen'e uçuyor.

WELLİNGTON, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin menşeli Hainan Havayolları, Yeni Zelanda'nın Auckland kenti ile Çin'in Shenzhen kenti arasındaki düzenli uçuş faaliyetini yeniden başlattı.

Hainan Havayolları, mevcut durumda Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez Auckland'dan Shenzhen'e uçuyor. Havayolları Salı günü yaptığı açıklamada, yeniden başlayan uçuşlardaki ilk seferin 17 Haziran'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ile Çin arasındaki direkt havayolu bağlantısının 2023 yılının ikinci çeyreğinde Kovid-19 pandemisi öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 75'ine dönmesinin beklendiğini söyledi.

Daha önce Yeni Zelanda Havayolları, Air China ve Çin Güney Havayolları gibi havayolu şirketleri iki ülke arasında direkt uçuşlar düzenliyordu.