Hain saldırıda şehit olan Teğmen Altınbaş şehit polis babasının yanına defnedilecek Şehit teğmenin aile yakınından gurur dolu sözler: "Babasını kaybedince hep kendi başına ayakta kalmaya çalıştı" Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade...

Hain saldırıda şehit olan Teğmen Altınbaş şehit polis babasının yanına defnedilecek

Şehit teğmenin aile yakınından gurur dolu sözler:

"Babasını kaybedince hep kendi başına ayakta kalmaya çalıştı"

ANKARA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, 2012'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis babası Kadir Altınbaş'ın yanına defnedilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerin açtığı ateş sonucu 27 yaşındaki Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş şehit oldu. Acı haber şehidin Ankara Bala'daki yakınlarına sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Türk bayraklarıyla donatılan taziye evine gelen mahalle sakinleri, acılı aileyi yalnız bırakmadı. İlçe belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Kendisi gibi şehit olan babasının yanına defnedilecek

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın polis olan 46 yaşındaki babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Altınbaş'ın babasının Ankara'daki mezarının yanına defnedileceği belirtildi.

"Babasını kaybedince hep kendi başına ayakta kalmaya çalıştı"

Şehidin aile yakınlarından Davut Yalım, baba ve oğlun çok iyi birer insan olduğunu söyleyerek, "Vatan sağ olsun. Gençlerimiz vatanları için büyük mücadele veriyor. Kimi canıyla, kimi kanıyla bedel ödüyor. Şehidimizi tanıyordum, arkadaşımın oğluydu. Çok kalender birisiydi. Babasını kaybedince hep kendi başına ayakta kalmaya çalıştı. En sonunda da askeri okulu kazanmıştı. En son bir iki sene önce görüşmüştük. Dün de acı haberini aldık, çok üzüldük. Babası çocukluk arkadaşımdı. Şehidin babası, dedesi, babaannesi aynı yere defnedilmişti. Kendisi de buraya defnedilecek. Babası çok dürüst birisiydi. Vatanı, milleti için çalışan birisiydi. Onu da genç yaşta bir kalp krizi sonucu kaybettik. Çocuğunun kaderi de aynı oldu" dedi.