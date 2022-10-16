Ünlü model Hailey Bieber kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hailey Bieber kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Hailey Bieber kimdir? Hailey Baldwin Bieber kaç yaşında, nereli? Hailey Bieber burcu nedir? İşte detaylar...

Hailey Baldwin 13 Eylül 2018'de tarihinde ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenmiştir. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hailey Bieberkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Hailey Bieber kimdir? Hailey Baldwin Bieber kaç yaşında, nereli? Hailey Bieber burcu nedir?Detaylar haberimizdedir…

HAİLEY BİEBER KİMDİR?

Hailey Baldwin; Tucson, Arizona'da Baldwin kardeşlerin en küçüğü ve aktör Stephen Baldwin ve grafik tasarımcı Kennya Deodato Baldwin'nin kızı olarak doğdu. Annesi İtalyan ve Portekiz kökenli bir Brezilyalıdır. Babası ise İngiliz, İrlandalı, İskoç, Fransız ve Alman kökenlidir. Baldwin'in büyükbabası Brezilyalı müzisyen Eumir Deodato'dur.

Baldwin'in imzaladığı ilk modelleme ajansı Ford Models idi. Başlangıçta Tatler, LOVE, V ve i-D gibi dergilerde yer aldı. İlk ticari kampanyası 2014 kışında French Connection giyim markası içindi. Ekim 2014'te Baldwin, pist çıkışını Topshop ve Fransız moda tasarımcısı Sonia Rykiel için yürüdü. Ocak 2016'da Baldwin, Ralph Lauren'ın kampanyasında yer aldı ve Vogue'un Kore baskısı için bir başyazı yaptı. Şubat ayında tekrar Tommy Hilfiger için yürüdükten sonra Baldwin, Philipp Plein ve Tommy Hilfiger için ilkbahar / yaz kampanyalarında yer aldı. Aynı dönemde Self Magazine için çekildi ve Coachella Müzik Festivali döneminde düşen bir giyim markası H&M için çekildi. Mart 2016'da Baldwin, IMG Models yüksek profilli New York modelleme ajansı ile bir sözleşme imzaladı ve Mayıs ayında ona "yeni bir yüz" unvanını veren Marie Claire'in kapağında ortaya çıktı. Amerikan kapağı derginin Hollandaca sayısındaki Temmuz sayısında da aynıydı. Haziran ayında Baldwin, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Jourdan Dunn ve Chanel Iman gibi yüksek profilli süper modellerle Moschino'ya yürüdü ve aynı ay bir Guess reklamı modeli olarak çıkış yaptı.

Baldwin, 2017'de İspanyol Harper's Bazaar'ın kapağında erkek manken Jon Kortajarena ve Elle'nin Amerikan, İngiliz ve Japon baskıları ile yer aldı. Baldwin, Fyre Festivali'nin tanıtım videosunda yer aldı. 2019 itibarıyla Baldwin, Levi Jeans'in yüzü olarak görünmektedir.

HAİLEY BALDWİN BİEBER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hailey Baldwin 22 Kasım 1996 tarihinde ABD Arizona'da dünyaya gelmiştir.