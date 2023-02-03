Haftaya okullar tatil mi? Şubat 2023 İstanbul haftaya okul yok mu?

Hava durumu yakından takip eden vatandaşlar haftaya okulların tatil olup olmadığını merak etti ve Haftaya okullar tatil mi? Şubat 2023 Haftaya okul yok mu gibi konuları araştırdı.