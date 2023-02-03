Haftaya okullar tatil mi? Şubat 2023 İstanbul haftaya okul yok mu?
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Hava durumu yakından takip eden vatandaşlar haftaya okulların tatil olup olmadığını merak etti ve Haftaya okullar tatil mi? Şubat 2023 Haftaya okul yok mu gibi konuları araştırdı.
Son günlerde kar yağışı haberlerinin yoğunlaşmasıyla Haftaya okullar tatil mi? Şubat 2023 Haftaya okul yok mu gibi konular sıkça aranmaya başlandı. Peki, Haftaya okullar tatil mi? Şubat 2023 Haftaya okul yok mu?
HAFTAYA OKULLAR TATİL Mİ?
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı başlayacak ve pazar günü etkisini artacak.
İstanbul'da Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek
Valilik'ten henüz okullar tatil olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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