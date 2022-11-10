Okulların 1 haftalık ara tatile gireceği konusu gündem olunca konu hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar Haftaya okullar neden tatil? Haftaya okullar tatil mi? Okullar neden tatil? Merak ediyorlar. Peki, Haftaya okullar neden yok?

Haftaya okullar neden tatil? Okulların 1 haftalık ara tatile gireceği konusu gündem olunca konu hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar Haftaya okullar neden tatil? Haftaya okullar tatil mi? Okullar neden tatil? Merak ediyorlar. Peki, Haftaya okullar neden yok? İşte detaylar...

OKULLAR NEDEN TATİL?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre Kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü sıralarına geri dönecek. Hafta sonu tatilleri dahil öğrenciler, toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatili23 Ocak 2023 – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, hafta sonları dahil toplamda 14 gün yarıyıl tatili yapacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre 2. ara tatili 17 Nisan 2023 – 20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.