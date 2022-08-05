Haftalık Koronavirüs Tablosu: 18-24 Temmuz 2022 Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Haftalık vaka sayısı kaç?
18-24 Temmuz 2022 haftalık koronavirüs vaka tablosu sayıları açıklandı. Buna göre 18-24 Temmuz arası korona tablosu ve grafiği merak edildi. Peki, Haftalık Korona Tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç? İşte haftalık korona tablosu ve detayları...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının henüz sona ermediği ifade ederek hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği konusunda uyardı. Peki, Haftalık Korona Tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç?
18-24 Temmuz 2022 haftalık korona tablosuna göre vaka sayısı 365.424 olarak belirlendi. Vefat edenlerin sayısı ise 157 olarak belirlendi.
18-24 Temmuz Geçen haftanın korona tablosu:
- VAKA SAYISI : 365.424
- VEFAT SAYISI : 157
- İYİLEŞEN SAYISI : 265.962
- TOPLAM VAKA SAYISI : 15.889.495
- TOPLAM VEFAT SAYISI : 99.341
Önceki haftanın tablosu:
Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.
Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 117 bin 95 olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.