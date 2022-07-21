Haftalık Koronavirüs Tablosu: 11-17 Temmuz 2022 Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Haftalık vaka sayısı kaç?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının henüz sona ermediği ifade ederek hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği konusunda uyardı. Peki, Haftalık Korona Tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç?

HAFTALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11-17 Temmuz 2022 haftalık korona tablosuna göre vaka sayısı 226.532 olarak belirlendi. Vefat edenlerin sayısı ise 96 olarak belirlendi.

11-17 Temmuz Geçen haftanın korona tablosu:

VAKA SAYISI : 226.532

VEFAT SAYISI : 96

İYİLEŞEN SAYISI : 124.732

TOPLAM VAKA SAYISI : 15.524.071

TOPLAM VEFAT SAYISI : 99.184

Önceki haftanın tablosu:

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.

GEÇEN HAFTA 117 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 117 bin 95 olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.