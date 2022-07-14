Haftalık Korona Tablosu: 4-10 Temmuz Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının henüz sona ermediği ifade ederek hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği konusunda uyardı. Peki, Haftalık Korona Tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Korona vakaları neden yükseliyor? Vakalar arttı mı? Haftalık vaka sayısı kaç?

HAFTALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

04 - 10 Temmuz 2022 haftalık korona tablosuna göre vaka sayısı 117.095 olarak belirlendi. Vefat edenlerin sayısı ise 31 olarak belirlendi.

4-10 Temmuz Geçen haftanın korona tablosu:

VAKA SAYISI : 117.095

117.095 VEFAT SAYISI : 31

31 İYİLEŞEN SAYISI : 61.047

61.047 TOPLAM VAKA SAYISI : 15.297.539

15.297.539 TOPLAM VEFAT SAYISI : 99.088

Önceki haftaların tablosu:

SON 2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 30 ARTTI

Artan vakalar, devam eden viral evrim ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerinde devam eden baskı nedeniyle Covid-19 salgınının hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini aktaran Komite, son iki haftada DSÖ'ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığını belirtti.

"VİRÜS BİZE DOĞRU GELİRKEN BİZ DE GERİ İTMELİYİZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde sanal bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Virüs bize doğru gelirken, biz de geri itmeliyiz" dedi.

6 MİLYONDAN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Dünya genelinde 561 milyon 978 bin 768 Covid-19 vakası tespit edilirken, 6 milyon 375 bin 51 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.