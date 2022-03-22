Haftalık burç yorumları! 21 Mart ekinoksu burçları bu hafta nasıl etkiliyor?

Burçların haftalık yorumlarına göre, sağlık, iş, para, aşk gibi konuları öğrenmek isteyenler haftalık burç yorumlarını araştıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta neler bekliyor?

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte; rüyalarınız ön plana çıkabilir, özel anlam ve sembollerle dolu olabilir. Bu hafta tam da Güneş/ Neptün etkin olacağından, yoga, meditasyon..vb ruhunuza iyi gelecek konular yönelebilirsiniz.

Sağlıkla ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir, check-up vb. testler yaptırabilirsiniz.

Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren projeler, konular gündeme gelebilir. Bu dönem aslında dinlenme, içe dönme, kendinizi dinleme, isteklerinizi keşfetme zamanıdır. Bu hafta sizler için bir nevi uyku haftası da olabilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; para meseleleri konusunda bazı yalanlar canınızı sıkabilir. Olası krediniz onaylanmayabilir, size yapılması gereken para ödemelerinde gecikmeler söz konusu olabilir, iletişimsel sıkıntılar meydana gelebilir.

Dostlarınızla ve arkadaşlarınızla para, kazanç meseleleri yüzünden canınız bir parça sıkılabilir. Özellikle inatçılık sosyal ilişkilerinize zarar verebilir.

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte sosyal anlamda daha hareketli ve keyifli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, onlardan keyifli destekler alabilir, yeni ortamlara girebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Güneş/ Neptün iş başında olacağından dolayı, bazı arkadaşlarınızla yardımlaşma temaları ön planda olacakken, bazı arkadaşlarınızdan işin içinde sanat, yaratıcılık, moda, renkler, müzik..vb olan iş projeleri, teklifleri alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya arkadaşlar arası yanlış anlaşılmalar biraz can sıkabilir.

Bu hafta sizler için birnevi uyku haftası da olabilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; ikili ilişkiler konusunda gereksiz yere fazla gerçekçi, şüpheci yaklaşabileceğinize işaret etmekte. İlişkileriniz veya ortaklıklarınızla ilgili karamsar ve melankolik olmaya daha eğilimli olabilirsiniz. Partnerinizi veya ortağınızı gereksiz yere eleştirmekten kaçınmakta yarar var.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte; iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular ön planda olacak. Terfi edebilir, üstlerinizden destekler alabilir, iş değiştirebilir, önemli bir konuyu halledebilirsiniz.

Güneş/ Neptün iş başında olacağından dolayı, işinizden pek de memnun değilseniz hayalini kurduğunuz işe başlayabilir, yeni teklifleri değerlendirebilirsiniz. İşle ilgili yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz ve sezgileriniz size yol gösterici olabilir.

İş yerinizde bir kutlama müzikli, danslı, yemekli bir kutlama olabilir. Tek ihtiyacınız olan, kararlı olmanızdır. İşinizle ilgili yanlış tespitler, gereksiz alınganlıklardan uzak durmanız ruhunuz açısından iyi olacak.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; işinizle ilgili gereksiz şüpheci, eleştirel, pimpirikli davranabilirsiniz. Ya da yabancı menşeli bir müşteriniz varsa onunla ilgili iletişimsel bazı problemler söz konusu olabilir.

Bu hafta iş ortamınızda iletişim problemleri, iletişim cihazları, elektronik aletlerle ilgili konularda sıkıntılar meydana gelebilir. Olumlu cevap beklediğiniz işiniz aslında pekte olumlu sonuçlar çıkmayabilir. Bu hafta kaze ticarete atılmak, şirket açmak içinde pek uygun bir zaman dilimi değil.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte iş ile ilgili şehirden uzaklaşıp bir yerlere seyahat etmeniz gerekebilir, iş için olmasa bile bu dönem sık sık seyahat etmek için çok uygun etkilere sahip. Deniz aşırı yollara gidebilirsiniz.

Bunun yanısıra eğer iş arıyorsanız, medya, tanıtım, reklam, sanatla ilgili sektörlerde iş bulma potansiyeliniz çok daha yüksektir.

Bu süreçte önemli bir konuma sahip ve güçlü kadınlardan destekler görebilirsiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir, felsefe,din gibi konularla daha çok haşır neşir olabilirsiniz.

Daha çok hayatı, evreni anlamaya yönelik işlere konulara ilginiz kayabilir. Hukuksal konularda yanılgılara da dikkat!

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; özel hayatınızda gereksiz eleştiriler, şüpheler, kaygılar yüzünden problemler yaşabileceğine işaret ediyor.

ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte odak noktanız para olacak. Başkalarının finansal kaynakları, krediler, primler, ödemeler, borçlar gibi konular gündeme gelebilir. Bu dönemim size çok olumlu etkileri olabilir, özellikle bir süredir üzerinde uğraştığınız işin veya projenin meyvelerini alabilirsiniz.

Bazılarınız kredi çekmek için araştırmalar yaparken, bazılarınızda ortaklaşa işlerden kazandığınız gelirleri arttırabilmek için çalışmalar yapabilecek. Öğrenci iseniz beklediğiniz burs imkanına kavuşabilir, boşanma arefesindeyseniz nafaka için anlaşma sağlayabilirsiniz.

Her halukarda bu hafta maddi konularda şans sizden yana olacaktır. Para ile ilgili hesap kitap konularında yanılgılar, hatalar da olabilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; ailenizle, yuvanızla, yaşadığınız yerde iletişim problemleri söz konusu olabilir, anlaşmak, orta noktaya ulaşmak sizin için zor olabilir.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte; eğer yalnızsanız romantik ve dolu dizgin bir ilişki hazır olun, görünürde bir ilişki ışığı yok ise, bu bir ortaklık teklifi olarak da ortaya çıkabilir.

Yeni bir anlaşma, sözleşme, ortaklık teklifleri gelebilir. Bunun yanı sıra bu hafta bazılarınız söz, nişan, evlilik gibi konularla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz, bazılarınız evlenebilir, sözlenebilir, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyabilir.

Bu dönem sizin için çok romantik etkilere sahip. Romantik bir seyahate çıkabilir, ilişkinizi daha duygusal yaşayabilirsiniz.

Bazılarınıza estetik, yaratıcılık, sanat gibi konularla ilgili ortaklık teklifleri gelebilir.

Güneş/Neptün etkileşimi ilişkilerde yanılgılar, hayal kırıklığı gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla iletişim problemleri, gereksiz eleştiriler yüzünden zarar düşmeye işaret ediyor.

Komşularınızın veya kardeşlerinizin bir takım davranışlarına takıntılı bir şeklide yaklaşmamaya özen göstermenizde yarar var.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte; iş ve çalışma ortamınızda bazı minik değişikliklere, sürprizlere, yeni projelere, iş kollarına hazırlıklı olun. Maddi anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Güneş/ Neptün etkisinden dolayı, kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, işin içinde renkler, sanat, dans, müzik gibi konuların olduğu işlere çekilebilirsiniz.

Bunun yanısıra sağlıkla ilgili konularda bu dönem kendinize çeki düzen vermeniz, özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlığınız bir parça hassas olabilir bu hafta veya iş yoğunluğundan dolayı kendinize çok fazla bakmıyor olabilirsiniz. Özellikle, alerjiler ve zehirlenmelere karşı dikkatli olmanızda yarar var.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; para, kazanç, maddi konularda eksik iletişim veya iletişim problemi yüzünden gecikmeler söz konusu olabilir.

Para meselelerinde ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Finansal konularda, gergin, karamsar, melankolik bir tavır sergileyebilirsiniz.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte aşk dolu bir sürece giriş yapıyorsunuz, eğer yalnızsanız çok romantik ve hayallerinizi yansıtabilecek bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise, onun tarafından bu hafta bir hoşluk, sürpriz, sizi sevindirecek bir gelişme yaşanabilir. Bu ay ayaklarınızı yerden kesecek bir aşkı da getirebilir.

Bu dönem, yaratıcılık gerektiren işlerde şanslı olabileceksiniz, hobilerinize daha fazla zaman ayırabilecek, hayatın renkli, eğlenceli tarafları ile daha çok ilgilenebileceksiniz.

Evli çiftler bir hamilelik haberi de alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için güzel bir hafta. Yalnız özellikle bu hafta güneş/Neptün etkileşiminden dolayı özel hayatınızla ilgili hayal kırıklığı, yanlış ifadeler, anlamalara karşıda dikkatli olunmasında yarar var.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; ev sahibiniz, aile bireylerinizle iletişim sorunları, gerginlikler, fikirlerin sert bir şekilde ifade edilmesi, yapıcı olamaması yüzünden problemlerin meydana gelebileceğine işaret ediyor.

Bu hafta olabildiğince her konuda yapıcı olmaya, fikirlerinizi, düşüncelerinizi yapıcı bir şekilde ifade etmeye bakın. Baskıcı, kötücül, karamsar ifadeler sizi bir çok yerde zor duruma düşürebilir.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte; ev, yuva, aile, yerleşime ait konular ön planda olacak. Bu hafta kiralama, alım, satım gibi işleri yapmak için çok ideal bir hafta.

Bazılarınız evlerini güzelleştirmek adına alış-veriş yapabilir, evlerini boyayabilir, dekoratif anlamda bir takım değişikliler yapabilirsiniz. Eviniz içinde olası problemler bu hafta hızla çözülmeye başlıyor, bunun yanısıra evinizde davetler verebilir, organizasyonlar yapabilirsiniz. Bu hafta özellikle Güneş/Neptün etkileşimi ile su tesisatı, mutfak, banyo ile ilgili sorunlar söz konusu olabilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; resmi belge kayıplarına, kullandığınız iletişim araçlarının çalınma riskine, telefon rehberinizin silinmesine, mail hesabınızla ilgili problemlere kısacası iletişim araçlarınızda problemlere işaret ediyor.

Bunun yanısıra yakın çevrenizden hakkınızda pek de hoşunuza gitmeyecek dedikodular, söylemler duyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte; seyahatlerinizde artışlar meydana gelebilir, seyahat planlar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra resmi belgelerle, devletle ilgili konularda işlerinizi bu hafta halledebilirsiniz.

Neptün etkisi ile özellikle bu hafta daha yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela bu hafta reklam, tanıtım, organizasyon, kitap yazma, kitap evleri ile görüşme için oldukça uygun bir hafta.

Kardeş veya komşularınızla aranızda yanlış anlamalar, ifadeler, gereksiz alınganlıklar söz konusu olabilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak, arkadaşlarınızla fikir birliğine varamama, para meseleleri yüzünden gerginlikler, haksız eleştiriler, dostlarla aranın açılması gibi durumlara işaret ediyor.

KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU



Bu süreçte para ile ilgili konular ön planda olacak hayatınızda. Bu dönem iş değişiklikiği, terfi, zam, paranıza para katacak durumlar oluşabilir.

Yine bir aylık süreçte alım-satım işleri gündeme gelebilir. İşin içinde Neptün olduğundan dolayı paranızı biraz daha sanat, kozmetik, giyim, renkler, müzik gibi konulara harcayabilirsiniz.

Para konularında, hesaplarında hatalar, para ile ilgili konularda hayal kırıklıkları söz konusu olabilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak, kariyerinizi ilgilendiren konularda iletişim problemler, kaygılar, gereksiz eleştiriler, yersiz kötü sözler modunuzu düşürebilir, keyfinizi kaçırabilir. Kariyerinize ilişkin keskin kararlar almak için pek uygun bir hafta değil.

BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu süreçte, hayatınızda yeni başlangıçlara yer açabilir, yeni ev, yeni araba, yeni iş, yeni sevgili, yeni arkadaşlar aklınıza gelebilecek her anlamda yeniliklere, yeni başlangıçlara açık olabilirsiniz.

Bunun yanısıra sezgilerinizin artacağı bir hafta olacak, sezgileriniz bu dönem size yol gösterici olabilecek, onlara güvenebilirsiniz.

Bu hafta Güneş/Neptün etkileşimi özellikle, yaratıcı tarafınızı çok daha güçlendirecektir. İlham melekleri yanınızdan pek ayrılmayacak.

Eğer sanat, müzik gibi alanlara yeteneğiniz varsa bu hafta bunları daha çok parlatabilirsiniz. Keza bu hafta bağımlı olduğunuz konularla uğraşmanız gerekebilir.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak, eğitim, yabancılar, yurt dışı bağlantılı işlerde, hukuksal konularda iletişimsel problemlere, gecikmelere, kaygılara, endişelere işaret etmekte. Bu hafta kendinizi kapatıp daha çok okumaya, araştırmaya, duaya, meditasyona, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmenizde fayda var açıkçası.

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