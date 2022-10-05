Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava yağmurlu mu? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
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Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor ve bu hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu hava durumu nasıl? Hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'daki 5 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya yağmurlu bir havayla başlayan ve Lodos ile sarsılan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı? 5 Ekim Hafta sonu hava yağmurlu mu? 5 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Hafta sonu yağmur yağacak mı?sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? gibi soru ve konuları araştırmakta. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava yağmurlu mu? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
Hafta sonu Türkiye genelinde hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre;
İstanbul 5 günlük hava tahmini ise şöyle;