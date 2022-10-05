Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava yağmurlu mu? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor ve bu hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu hava durumu nasıl? Hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'daki 5 günlük hava durumu ve yağış ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya yağmurlu bir havayla başlayan ve Lodos ile sarsılan vatandaşlar, hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı? 5 Ekim Hafta sonu hava yağmurlu mu? 5 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?