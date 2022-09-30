Hafta sonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak merak ediyor. Havanın durumuna göre hafta sonunu planlayanlar için hava durumu raporu haberimizde. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava yağışlı mı?

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak merak ediyor. Havanın durumuna göre hafta sonunu planlayanlar için hava durumu raporu haberimizde. Peki, Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava yağışlı mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu haritaya göre hafta sonu yani 1 Ekim Cumartesi - 2 Ekim Pazar günleri ülkemizdeki yağış durumu şu şekildedir:

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da 1 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 20°C, en yüksek 26°C'dir. Hava Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre yağışlı değildir.

İstanbul'da 2 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 19°C, en yüksek 28°C'dir. Hava Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre yağışlı değildir.