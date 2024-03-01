Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu (1-2 Mart? hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak, kaç derece?

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HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Hava sıcaklıklarının Pazar günü kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ancak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Beş büyük kentte güneş hafif ve ılık rüzgarlar eşliğinde görünüyor. İstanbul'da hava 8 derece, Ankara'da 6 derece, İzmir'de 13 derece, Bursa'da 8 derece ve Antalya'da ise 14 derece olarak ölçüldü.