Havaların soğuması ile birlikte birçok vatandaş gün içerisinde Hafta sonu yağmur var mı? Sorusunu merak ediyor. Havaların soğumasının ve kapanmasının ardından Hafta sonu yağmur yağacak mı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu hakkında tahminler var. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa Hafta sonu hava durumu! 19-20 Kasım Hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Hafta sonu yağmur var mı? Sorusu merak ediliyor. Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Son zamanlarda havanın sürekli olarak yağışlı ve serin olması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusuna yanıt arıyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa Hafta sonu hava durumu! 19-20 Kasım Hava durumu!

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta sonu (19-20 Kasım) yurt genelinde tahmin edilmekte olan hava durumu şu şekilde;

19 Kasım Cumartesi hava durumu tahmini

20 Kasım Pazar hava durumu tahmini