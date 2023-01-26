Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-28 Ocak hava yağmurlu mu? 28-29 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Haftaya rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusunu merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu hakkında tahminler var. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-29 Ocak hava yağmurlu mu? 28-29 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu oluyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-29 Ocak hava yağmurlu mu? 28-29 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da geçen yıl hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına ilişkin görüntüler bugünlerde cep telefonları ve sosyal medyada hatıra olarak paylaşılırken herkes yeni yağışlı havanın beklentisi içerisine girdi. Ancak meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor. Düzensiz yaz yağışlarının ardından sonbahar mevsimi ve kış aylarında şu ana kadar yağışlar uzun yıllar ortalamasının çok altında seyrediyor. İstanbul'da barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye genelinde Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen hava dalgalarıyla ocak sonu ve şubat başında yağışların önemli miktarda artması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan ve Boğaziçi Üsniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son meteorolojik gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. Cumadan itibaren Trakya'nın batı ve kuzeyinde yağmur görüleceğini ifade eden Demirhan, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarında çok önemli bir düşüşün yaşanmayacağını ancak yağışın yağmur şeklinde olacağını dile getirdi.