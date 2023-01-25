Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Haftaya rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusunu merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu hakkında tahminler var. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-28 Ocak hava yağmurlu mu? 28-28 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu oluyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-28 Ocak hava yağmurlu mu? 28-28 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da geçen yıl hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına ilişkin görüntüler bugünlerde cep telefonları ve sosyal medyada hatıra olarak paylaşılırken herkes yeni yağışlı havanın beklentisi içerisine girdi. Ancak meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor. Düzensiz yaz yağışlarının ardından sonbahar mevsimi ve kış aylarında şu ana kadar yağışlar uzun yıllar ortalamasının çok altında seyrediyor. İstanbul'da barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye genelinde Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen hava dalgalarıyla ocak sonu ve şubat başında yağışların önemli miktarda artması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan ve Boğaziçi Üsniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son meteorolojik gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. Cumadan itibaren Trakya'nın batı ve kuzeyinde yağmur görüleceğini ifade eden Demirhan, İstanbul'da ise hava sıcaklıklarında çok önemli bir düşüşün yaşanmayacağını ancak yağışın yağmur şeklinde olacağını dile getirdi.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin bilgi veren Demirhan, "Sıcaklıklarda perşembe günü bir düşüş var. İstanbul'da cuma akşamı başlayan ve gece kuvvetlenen bir kuvvetli yağmur görülüyor. Bu su baskınlarına, sele sebebiyet verebilir. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar kuvvetli yağış devam edecek. Sıcaklıklar da 4-5 dereceler seviyesine kadar inebilir. Ardından sıcaklığın yeniden 10 dereceler civarına kadar artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

TRAKYA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Cumartesi itibarıyla İç Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile kısmen Akdeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiği dile getiren Demirhan, Trakya'nın batı ve kuzey kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğunu aktardı. Avrupa üzerindeki alçak merkezin Orta Akdeniz'den Türkiye'ye hareket ettiğini bildiren Demirhan, bu merkezin öncelikle perşembeyi cumaya bağlayan gece Trakya'yı etkileyeceğini, cumartesi günü ise etkisini artıracağını kaydetti.

EGE BÖLGESİ YAĞIŞIN ETKİSİNDE OLACAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek de Orta Akdeniz ve Balkanlar'dan gelen havanın önümüzdeki günlerde Türkiye'de etkili olacağını belirtti. Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin perşembe öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ege kıyılarını etkisi altına alacağını ifade eden Tek, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın gibi şehirlerde kuvvetli yağışlar görüleceğini dile getirdi.

Ankara'da cuma ve cumartesi yağmur geçişleri, pazar günü yağmurla birlikte karla karışık yağmur geçişi görüleceğini aktaran Tek, İzmir'de ise perşembe, cuma, cumartesi ve pazar çok kuvvetli yağışlar olacağını dile getirdi.

"İSTANBUL'DA TOPLAM 40-50 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR"

Hafta sonuna kadar İstanbul'daki yağışların kuvvetli olmadığını belirten Tek, cuma günü İstanbul'da metrekareye 5-6 kilogram civarında yağış düşeceğini, cumartesi günü ise 3-4 saat içerisinde yağışın metrekareye 25-30 kilograma kadar çıkacağını ifade ederek, "Toplam 40-50 kilogram yağış düşebilir. Yağış pazar günü de devam edecek, pazartesi ise zayıf şekilde sürebilir. İstanbul'da ocak ayı uzun yıllar yağış ortalaması 106 kilogram civarında. Bugüne kadar düşen yağış miktarı ise yaklaşık 13 kilogram. Çok kurak bir ocak ayı geçiriyoruz. Bu gelecek yağışlarla geçmiş yıllara göre fark 4'te 1 oranına kadar düşecek." diye konuştu.

BOLU CİVARINDA ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI

İstanbul-Ankara geçiş güzergahında yer alan Düzce-Bolu civarında cumartesiyi pazara bağlayan gece kuvvetli kar yağışı görülebileceğini anlatan Tek, cumartesi gecesi ve pazar sabahı bu bölgeyi kullanacakların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"ŞUBAT BAŞINDA MARMARA'DA KAR GÖRÜLEBİLİR"

Ocak sonunda Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da, Ege'nin iç kesimleri, Afyon-Kütahya bölgesinde kar yağışlarının görüleceğini dile getiren Tek, Ege kıyılarının yağmurlu olacağını belirtti. Tek, şubat başında ise İstanbul'la birlikte Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz genelinde kar yağışı görülebileceğini, yurdun diğer kesimlerinde soğuk havanın devam edeceğini sözlerine ekledi.