Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Haftaya rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusunu merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu hakkında tahminler var. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-29 Ocak hava yağmurlu mu? 28-29 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu oluyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-29 Ocak hava yağmurlu mu? 28-29 Ocak hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre;

28 Ocak Cumartesi hava durumu