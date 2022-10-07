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Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu? 8-9 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

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Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu? 8-9 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. 7 Ekim tarihinde rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar Hafta sonu yağmur var mı? sorusunu merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu hakkında tahminler var. Son zamanlarda havanın sürekli olarak yağışlı ve serin olması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu?

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Hafta sonu tatil gününde sevdikleri ile plan yapmak isteyen vatandaşlar sonbaharın gelişiyle beraber plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu oluyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan soru İstanbul hafta sonu yağmur yağacak mı? sorusu oluyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu? 8-9 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre;

Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu? 7-8 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?8 Ekim Türkiye Geneli Hava Durumu

Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu? 7-8 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?9 Ekim Türkiye Geneli Hava Durumu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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