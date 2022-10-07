Hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu? 8-9 Ekim Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. 7 Ekim tarihinde rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar Hafta sonu yağmur var mı? sorusunu merak etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu hava durumu hakkında tahminler var. Son zamanlarda havanın sürekli olarak yağışlı ve serin olması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu yağmur var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hafta sonu yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 8 Ekim hava yağmurlu mu?