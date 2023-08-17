Öğrencileri ve eğitim dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeler sonrası MEB hafta sonu tatili 3 gün mü olacak, merak edildi. İnternet üzerinde yer almakta olan iddiaların doğruluğu araştırılıyor. Peki, Hafta sonu tatili üç gün mü? MEB hafta sonu tatili kaç gün oldu?

İnternet üzerinde yer almakta olan Hafta sonu tatili üç gün olacak iddialarının ardından Hafta sonu tatili üç gün mü? sorusu özellikle veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte yeni dönemin nasıl olacağı da merak edilen hususlar arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Hafta sonu tatili üç gün mü? MEB hafta sonu tatili kaç gün oldu?

MEB HAFTA SONU TATİLİ 3 GÜN MÜ OLACAK?

Son günlerde internet üzerinde yer almakta olan haberlere göre MEB'in üzerinde çalıştığı yeni eğitim yaklaşımındaki detaylar arasında Finlandiya modeline dayalı olarak performansını ve verimliliğini olumlu yönde etkileyen yeni bir düzene geçeceği iddia edildi. Yaklaşım, öğrencilere daha fazla dinlenme fırsatı vererek, eğitimlerini daha motive bir şekilde sürdürmelerini hedefliyor.

Finlandiya modeli eğitim son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. MEB'in de kısa süre içinde bu şekilde eğitimi kabul edileceği iddia edildi.

FİNLANDİYA MODELİ EĞİTİM NEDİR?

Finlandiya eğitim sistemi örnek olarak gösterilen bir ülkedir. 9 yıllık eğitim zorunludur ve öğrenciler için fırsat eşitliği mevcuttur. Özel okul diye bir kavram olmadığından herkes ücretsiz bir şekilde eğitim almaktadır. Ayrıca dersler günlük olarak en fazla 4, haftalık olarak ise en fazla 20 saat olarak yapılır.