Kariyerinde ilerlemek isteyenlerin takip ettiği kamu sınavları, ÖSYM ,MEB ve yetkili kurumlarca yapılıyor. Adaylar zaman zaman takip ettikleri sınavı unuturken Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta hangi sınav var gibi konuları araştırıyor. Peki, 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var?

Kamu sınavları ile kariyerini geliştirmek isteyenler Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta hangi sınav var, ÖSYM, MEB? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Bu hafta hangi sınav var, ÖSYM, MEB?

BU HAFTA HANGİ SINAV VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM sınav takvimine göre sınav yok. Bu tarihe en yakın sınav olan ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2023-ALES/2 20.08.2023

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2023-YÖKDİL/2 27.08.2023

Sayıştay Eleme

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

2023-Sayıştay Eleme 03.09.2023

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2023/10 İngilizce)

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı