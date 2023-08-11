Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta hangi sınav var, ÖSYM, MEB? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var?
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Kariyerinde ilerlemek isteyenlerin takip ettiği kamu sınavları, ÖSYM ,MEB ve yetkili kurumlarca yapılıyor. Adaylar zaman zaman takip ettikleri sınavı unuturken Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta hangi sınav var gibi konuları araştırıyor. Peki, 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var?
Kamu sınavları ile kariyerini geliştirmek isteyenler Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta hangi sınav var, ÖSYM, MEB? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Bu hafta hangi sınav var, ÖSYM, MEB?
BU HAFTA HANGİ SINAV VAR?
Bu hafta sonu ÖSYM sınav takvimine göre sınav yok. Bu tarihe en yakın sınav olan ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/2 20.08.2023
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/2 27.08.2023
Sayıştay Eleme
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2023-Sayıştay Eleme 03.09.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/10 İngilizce)
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı