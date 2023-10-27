Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Vatandaşlar ise Hafta sonu otobüsler ücretsiz mi? 28 ve 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı? sorularına yanıt arıyor.

Hafta sonu otobüsler ücretsiz mi? 28 ve 29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle otobüs, tramvay, metrobüs ve metronun ücretsiz olup olmadığı da merak edildi. Peki, Hafta sonu otobüsler ücretsiz mi? 28 ve 29 Ekim'detoplu taşıma bedava mı?

HAFTA SONU OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

KARTLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ GEREK

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.

29 EKİM UÇAK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.