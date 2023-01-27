Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren bazı illerde görüleceği açıklandı. Peki Hafta sonu kar yağışı var mı, hangi illere kar yağması bekleniyor? Hafta sonu kar yağacak mı?

Hafta sonu kar yağışı var mı? Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren bazı illerde görüleceği açıklandı. Peki Hafta sonu kar yağışı var mı, hangi illere kar yağması bekleniyor? Hafta sonu kar yağacak mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.