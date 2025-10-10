Hafta sonu kar yağışı var mı? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Hafta sonu plan yapanlar için Meteoroloji'den dikkat çeken uyarılar geldi. Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı beklentisi gündeme geldi. Özellikle doğu bölgeler ve bazı dağlık alanlarda kar yağışının etkili olabileceği belirtiliyor. "Hangi illerde kar yağacak?" sorusu ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Mevsimin ilk karı bazı yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı. Bursa'da Uludağ'ın 2543 metrelik zirvesine tırmanan dağcılar, karla kaplı manzarayla karşılaştı. Aynı şekilde, Erciyes Dağı'nın 3400 metre üzeri rakımlarında da kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, hafta sonu özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı öngörülen bölgeler şunlardır:

Ilgaz Dağı

Erciyes Dağı

Palandöken Dağı

Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri

Erzurum ve Erzincan gibi doğu illerinin yüksek kesimlerinde sulu kar ihtimali bulunuyor.

Bu bölgelerde özellikle Cumartesi akşamı ve Pazar günü kar yağışı görülebilir. Şehir merkezlerinde kar beklenmese de, sulu kar şeklinde kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü Uludağ'da ise önümüzdeki günlerde yeniden kar yağışı bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesi ve Marmara'nın kuzey kesimleri için ciddi yağış uyarısında bulundu. Cuma ve Cumartesi günleri özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yağışların hafta sonunda Batı Karadeniz kıyılarında şiddetini artırması öngörülüyor. Bu nedenle sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Ayrıca, İstanbul'un kuzey ilçelerinde de zaman zaman etkili sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların Cuma akşamına kadar devam etmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi. Özellikle doğu bölgelerde sıcaklıklar 6–7 derece birden düştü. Bu düşüşle birlikte gece saatlerinde sıfırın altına inen sıcaklıklar görüldü. Örneğin, Uludağ'da gece hava sıcaklığı -5 dereceye kadar geriledi, hafta sonu ise -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ancak bu serin hava etkisinin geçici olduğu ifade ediliyor. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağı ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yani hafta başından itibaren havaların ısınması bekleniyor.