Kış aylarının gelmesi ve ülkede yer yer kar yağışının başlamasının ardından Hafta sonu kar yağacak mı sorusu gündeme geliyor. Peki, Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu kar yağacak mı? Sorusu, 16-17 Aralık Hafta sonu için plan yapmakta olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Hafta sonu kar yağışına dair araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Peki, Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Hafta sonu hava sıcaklığının 10 derece birden düşeceğini belirten meteorolojik kaynaklar, özellikle İstanbul'un batı kesimlerinde pazar günü kar yağışının yer yer etkili olacağı uyarısında bulundu. Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da başlayacak olan kar yağışının pazar günü iç bölgelerde de etkisini artırarak devam ettireceğini belirten uzmanlar, İstanbul'un batı kesimlerinde de kar yağışının yer yer etkili olacağını kaydetti. İstanbul'un kalan kesimleri ise sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu tahminlere göre, soğuyan hava koşullarıyla birlikte hafta sonu ve hafta başında ülke genelinde kar yağışına hazırlıklı olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı, vatandaşları olumsuz etkilemeden tedbir almaya yönlendirmek adına önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Meteoroloji'nin hafta sonu hava durumu raporuna göre, sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği ve kar yağışının batıdan ülkeye gireceği bildirildi.