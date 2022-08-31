Birçok vatandaş tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de Hafta sonu hava yağmurlu mu? Sorusu oluyor. Günlerdir yağması beklenen ve yer yer etkisini gösteren yağmur, hafta sonu etkili olacak mı? Hafta sonu hava yağmurlu mu? 3-4 Eylül hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava yağışlı mı olacak? Hafta sonu yağmur var mı?

Haftalardır yağması beklenen ve geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yağmur yağışının, hafta sonu etkisi gösterip göstermeyeceği birçok vatandaş tarafından araştırılan konulara arasında yer alıyor. Hafta sonu için plan yapan birçok kişinin merak konusu olan Hafta sonu hava yağmurlu mu? 3-4 Eylül hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava yağışlı mı olacak? Hafta sonu yağmur var mı? Gibi soruları sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

HAFTA SONU HAVA YAĞMURLU MU?

Haftalardır etkisini göstermesi beklenilen yağmur yağışı, ülke genelinde yer yer başlamış durumda. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 3-4 Eylül tarihleri için yapılan hava durumu tahminleri havanın yağışlı olacağı yönünde. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre 3 Eylül Cumartesi günü için yapılan hava tahminleri aşağıdaki gibidir. Ülkenin güney bölgelerinde kalan şehirler için sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Güneydoğu bölgesinde yer alan şehirlerde ise sıcaklıkların yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.