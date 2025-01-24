Hafta sonu hava nasıl olacak? 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu!

25-26 Ocak hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da farklı hava koşulları etkili olacak. Özellikle sağanak yağış ve bulutlu havanın hakim olacağı bu günlerde, sıcaklık değerleri şehirden şehire değişiklik gösteriyor. "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayanlar için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın detaylı hava tahminlerini yazımızda bulabilirsiniz. İşte, 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

25-26 Ocak hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da hava durumu şehirden şehirde farklılık gösterecek. İstanbul ve Bursa'da yağmur etkili olurken, İzmir ve Ankara'da daha güneşli bir hava bekleniyor. Plan yaparken bu tahminleri dikkate almak önemlidir.

İstanbul:

25 Ocak Cumartesi: Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük 6°C olacaktır.

26 Ocak Pazar: Bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük 6°C olacaktır.

Ankara:

25 Ocak Cumartesi: Bulutlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 11°C, en düşük -2°C olacaktır.

26 Ocak Pazar: Bol güneş ışığı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük -3°C olacaktır.

İzmir:

25 Ocak Cumartesi: Yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük 6°C olacaktır.

26 Ocak Pazar: Güneşli bir gün öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük 7°C olacaktır.

Bursa:

25 Ocak Cumartesi: Yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 7°C, en düşük 1°C olacaktır.

26 Ocak Pazar: Daha sıcak bir hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük 1°C olacaktır.