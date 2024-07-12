Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?

Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı soruları gündeme gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu açıklandı. Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 12 Temmuz 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 37 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Temmuz 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 37 dereceyi gösterecek. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 38 dereceyi bulacak. 16 Temmuz 2024 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek.

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HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Hafta sonu güney ve batı bölgelerde yağış bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz genelinde yağış olacağını söyledi. Pazar ve pazartesi günleri ise yağışlar doğu bölgelerde etkili olacak.