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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu!
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Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak ve 5-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı, Ankara'da hafta sonu hava kaç derece olacak ve İzmir'de hava sıcaklığı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu raporu!

Hafta sonu yağmur var mı, 5 günlük hava durumu tahmini rapor vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber ülke geneli il il hava sıcaklığı merak ediliyor. 5- 6 Ekim hafta sonu hava nasıl olacağı araştırılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara şehrinde 04 Ekim 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 27 dereceyi gösteriyor. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Ekim 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 07 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 26 dereceyi bulacak. 08 Ekim 2024 Salı günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu!

İstanbul şehrinde 04 Ekim 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Ekim 2024 Pazar günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 07 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 22 dereceyi bulacak. 08 Ekim 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu!

İzmir şehrinde 04 Ekim 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 05 Ekim 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 06 Ekim 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 07 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 27 dereceyi bulacak. 08 Ekim 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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