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HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak?

HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak?
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 28-29 Aralık hava durumu ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Antalya, Rize, Artvin, Şırnak, Hakkari ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3-5 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara şehrinde 28 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 10 dereceyi bulacak. 29 Aralık 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek.

İstanbul şehrinde 28 Aralık 2024 Cumartesi günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 9 derece olacağı tahmin edilmekte. 29 Aralık 2024 Pazar günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 9 dereceyi gösterecek. 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 10 dereceyi bulacak. 31 Aralık 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

İzmir şehrinde 28 Aralık 2024 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 8 dereceyi gösteriyor. 29 Aralık 2024 Pazar günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte. 30 Aralık 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 31 Aralık 2024 Salı günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 13 dereceyi bulacak. 01 Ocak 2025 Çarşamba günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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