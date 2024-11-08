Üye Girişi
Haberler

HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları gündeme geliyor. Yurt genelinde kış mevsimi ve soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ederken meteoroloji uzmanları merakla beklenen kar yağışı için açıklama yaptı. 9-10 Kasım yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bugün hava nasıl ve bugün yağmur yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. 9- 10 Kasım hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara şehrinde 08 Kasım 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 09 Kasım 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Kasım 2024 Pazar günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 13 dereceyi bulacak. 12 Kasım 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

İstanbul şehrinde 08 Kasım 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 09 Kasım 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Kasım 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 12 Kasım 2024 Salı günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

İzmir şehrinde 07 Kasım 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösteriyor. 08 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 09 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 10 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.