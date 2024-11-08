HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. 9- 10 Kasım hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara şehrinde 08 Kasım 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 09 Kasım 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Kasım 2024 Pazar günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 13 dereceyi bulacak. 12 Kasım 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

İstanbul şehrinde 08 Kasım 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 09 Kasım 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 10 Kasım 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 12 Kasım 2024 Salı günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

İzmir şehrinde 07 Kasım 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösteriyor. 08 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 09 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 10 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 20 dereceyi bulacak. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.