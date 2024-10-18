HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 19 Ekim'de hava sıcaklığının 16 derece, İzmir'de 23 derece, Ankara'da ise 12 derece civarında olması bekleniyor.

20 Ekim'de ise, İstanbul'da hava sıcaklığının 17 dereceye, Ankara'da 14 dereceye ve İzmir'de yine 23 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, Perşembe günü (17.10.2024) ilk saatlerde batısı, sabah saatlerinden itibaren geneli batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (18.10.2024) akşam saatlerinde batısı, Cumartesi günü (19.10.2024) öğle saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, Perşembe günü (17.10.2024) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (18.10.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, Perşembe günü (17.10.2024) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (18.10.2024) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, Perşembe günü (17.10.2024) akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan, Cuma günü (18.10.2024) ilk saatlerde doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma günü (18.10.2024) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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