HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12-13 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul, Ankara ve birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. 12-13 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara ile birlikte birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

12 Ekim Cumartesi günü başlaması beklenen yağış, özellikle Marmara ve Orta Karadeniz'de görülecek. Pazar günü ise yağışlar, tüm Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Tüm hafta boyunca etkisini gösteren sıcak hava, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde hafta sonu yerini yağışa bırakıyor.