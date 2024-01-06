HAFTA SONU HAVA DURUMU (6-7 OCAK): Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bu hafta kar yağacak mı ve İstanbul'a kar yağacak mı gündeme geliyor. Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Yağışlı hava 4 gün etkili olacak.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren de hava sıcaklıklarındaki azalma ile birlikte bu durumun Trakya ve İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege, Akdeniz, Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.