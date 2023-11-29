29-30 Kasım hafta sonu hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini bildirdi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Hafta sonu yağış beklendiği, ancak kar yağışı olup olmayacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine girecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU (29-30 KASIM): Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı! Hafta sonu (29-30 Kasım) hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul bu akşam saatlerinden itibaren fırtına ve yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) verilerine göre akşam saat 22.00 ile yarın sabah 10: 00 saatleri arasında il genelinde etkili olacak fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibari ile etkisini kaybetmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren bölgemize Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyacak olan sistem nedeni ile rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu akşam saatleri (22.00) ila yarın sabah saatleri (10.00) arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

AKOM verilerine göre, halihazırda kış değerlerinde (4-8°C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18°C) yükselmesi bekleniyor.