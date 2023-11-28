Hafta sonu hava durumu ve sağanak yağmur yağacak mı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu görünüyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak sorularına yanıt aranırken 28-29 Kasım hava durumu nasıl olacağı sorgulanıyor. Peki, hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

HAFTA SONU HAVA DURUMU (28-29 KASIM): Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor.Bazı bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? Marmara bölgesine fırtına uyarısı! Hafta sonu (28-29 Kasım) hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: Parçalı ve az bulutlu

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu