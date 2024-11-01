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HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 2-3 Kasım hava durumu ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bugün hava nasıl ve bugün yağmur yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da hava durumu ve Ankara'da yağmur yağacak mı soruları sorgulanıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. 2-3 Kasım hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara şehrinde 1 Kasım 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 02 Kasım 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Kasım 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 04 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 05 Kasım 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

İstanbul şehrinde 1 Kasım 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 02 Kasım 2024 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 20 derece olacağı tahmin edilmekte. 03 Kasım 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 04 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 15 dereceyi bulacak. 05 Kasım 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

İzmir şehrinde 1 Kasım 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Kasım 2024 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösterecek. 03 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 23 dereceyi bulacak. 04 Kasım 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 18, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 13 derece olacak.

HAVA DURUMU RAPORU

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